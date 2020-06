Ponte sullo Stretto, Gelmini: “la sinistra arriva con un decennio di ritardo”

1 Giugno 2020 19:51

Ponte sullo Stretto: la nota di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati

“Alcuni esponenti dell’esecutivo e leader di partito che sostengono il Conte bis rilanciano in queste ore il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Non ci siamo dimenticati: sono stati i governi Berlusconi a gettare le basi per la realizzazione di questa straordinaria opera, e fu la sinistra a bloccare tutto, condendo le proprie prese di posizione con accuse e invettive. Oggi hanno cambiato idea? Bene, arrivano con almeno un decennio di ritardo, ma meglio tardi che mai. Poiche’ noi guardiamo esclusivamente all’interesse del Paese, Forza Italia c’e’. Vedremo se qualcuno al governo fara’ seguire alle parole anche qualche fatto concreto“. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.