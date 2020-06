Messina, incontro tra i gruppi regionali calabresi e siciliani della Lega: “il Ponte sullo Stretto si farà”

26 Giugno 2020 21:35

Messina, incontro tra i gruppi regionali calabresi e siciliani della Lega. Spirlì: “un ottimo primo passo con in cuore la certezza che il Ponte si farà. Eccome”

“È stata una grande emozione incontrare la delegazione regionale siciliana della Lega, capitanata dal mio caro amico Alberto Samonà, assessore alla cultura e Identità presso la Giunta della Regione”. E’ quanto afferma Nino Spirlì, vicepresidente e assessore regionale cultura e beni culturali, legalità e sicurezza, artigianato e commercio. “A Messina, una delle due Città dello Stretto assieme a Reggio Calabria, accompagnati dalle reciproche rappresentanze nei Consigli regionali, abbiamo gettato le basi per l’istituzione di un tavolo permanente di consultazione e lavoro e per la condivisione di progetti già in fase di elaborazione in Calabria, quali un’App che consenta ai sordomuti di accedere al ricco patrimonio artistico e culturale della regione, e un piano di riorganizzazione dei Borghi StoricoIdentitari. All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali calabresi, Tilde Minasi, capogruppo, Pietro Molinaro e Pietro Raso (Filippo Mancuso era assente per motivi istituzionali) e il capogruppo siciliano Antonio Catalfamo, i consiglieri comunali leghisti di Messina oltre che i rappresentanti di partito e di Lega Giovani. Un ottimo primo passo con in cuore la certezza che il Ponte si farà. Eccome”, conclude.