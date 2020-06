Messina, Picciolo: “Ponte, banda larga, Alta Velocità, ZES, aree portuali: non è più il tempo delle chiacchiere”

19 Giugno 2020 09:32

“Ponte di Messina, banda larga, Alta Velocità, ZES, aree portuali: non è più il tempo delle chiacchiere. In questa legislatura dobbiamo dare il via a tutte le infrastrutture che servono per il rilancio del Mezzogiorno e dell’Italia”. E’ questa la conclusione che campeggia sulla pagina di “Italia Viva” a seguito del confronto tra Davide Faraone e la Ministra delle infrastrutture durante il “question time” di ieri al Senato. Siamo orgogliosi, dice il Segretario Regionale di Sicilia Futura Beppe Picciolo, di aver condiviso con Davide la necessità di prendere una posizione chiara. Quello che ci sorprende, quindi, è che da ciò che abbiamo letto non sia emerso quanto il Senatore Faraone ha ribadito nella sua replica alla Ministra. Italia Viva, infatti, oltre ad avere chiarito come il Ponte sia parte irrinunciabile dei progetti strategici del corridoio “Helsinki – La Vallletta”, attraverso il quale la Comunità Europea mira a tornare baricentro del Mediterraneo, ha posto una chiara questione politica sulle irreversibilità dell’opera. Per noi di Italia Viva non è più tempo di studi, di valutazioni o, peggio, di rinvii tattici. Ricordando che il progetto del Ponte fu appaltato ed è quindi certamente realizzabile e caduti gli alibi dell’assenza di risorse non esistono più ragioni per non avviare una perequazione infrastrutturale che metta il Mezzogiorno in condizioni di divenire motore propulsivo dell’economia italiana.