Catalfamo: “da Salvini un sì per il Ponte sullo Stretto, priorità del programma della Lega”

1 Giugno 2020 20:55

Catalfamo (Lega): “dicevamo da tempo che la Lega aveva preso seriamente in considerazione, nel programma di centrodestra, le infrastrutture per il Sud compreso il Ponte sullo Stretto di Messina”

“Dicevamo da tempo che la Lega aveva preso seriamente in considerazione, nel programma di centrodestra, le infrastrutture per il Sud compreso il Ponte sullo Stretto di Messina”. Lo ha dichiarato in una nota l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia. “Una priorità per l’intero territorio colta e sostenuta da tutta la coalizione del governo Musumeci. In tal senso, le dichiarazioni del sen. Salvini rilasciate nella trasmissione Non è l’Arena su La7, confermano il percorso di dialogo tracciato insieme, motivato dalla costruzione di un programma condiviso con la base e con i territori. La Lega è per il Ponte sullo Stretto e questo sarà un punto importante quando si andrà al governo nazionale con il centrodestra unito. Per realizzarlo bisognerà avvalersi sui fondi europei e della fondamentale interlocuzione coi privati. Riteniamo indispensabile realizzare questa importante opera per i siciliani, ora che finalmente l’alta velocità arriva a Reggio Calabria. Fa bene il Presidente Musumeci a richiamare il modello Genova: basta mezze posizioni, se il governo Conte vuole sbloccare l’opera lo faccia attraverso gli atti”, conclude.