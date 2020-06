Ponte sullo Stretto, Giammanco: “presentata mozione per la sua realizzazione”

5 Giugno 2020 20:45

Giammanco: “ho presentato in Senato una mozione che impegna il Governo a realizzare il Ponte sullo Stretto”

“Ho presentato in Senato una mozione che impegna il Governo a realizzare il Ponte sullo Stretto”, così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo a Palazzo Madama. “Si tratta di un’opera strategica, che garantirebbe non solo la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d’Italia ma anche quella tra il nostro Paese e il resto d’Europa, comportando grandi vantaggi in termini di sviluppo economico e sociale. L’Unione Europea ha più volte sollecitato l’Italia a colmare il divario Nord-Sud, fino a giungere alla pronuncia di un severo monito a causa dei mancati investimenti nel Meridione. In un momento di grave depressione dell’economia, la realizzazione di opere infrastrutturali di tale portata consentirebbe non solo di creare nuovi posti di lavoro e di riattivare il tessuto economico ma anche di attrarre investimenti per la crescita, trasformando la crisi che stiamo vivendo in una concreta opportunità di sviluppo. L’Europa ci incoraggia e ci chiede di ammodernare il Paese. Mi auguro che il Governo non perda questa occasione”, conclude Giammanco.