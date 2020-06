Ponte sullo Stretto, Giammanco: “presentata interrogazione, il Governo ci dica cosa vuol fare”

4 Giugno 2020 21:32

“Ponte sullo Stretto sì o ponte no? Ho presentato al Senato un’interrogazione al Governo affinché ci dica con chiarezza se ha intenzione di porre fine al suo immobilismo e se ha deciso di avviare seriamente una fase nuova, quella degli investimenti nelle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del nostro Paese”, così Gabriella Giammanco, portavoce in Sicilia di Forza Italia e vice capogruppo azzurra in Senato. “Il ponte sullo Stretto di Messina e’ una battaglia storica di Forza Italia, siamo felici che oggi molti esponenti della maggioranza condividano l’utilità di un’opera che collegherebbe la Sicilia al resto d’Italia e d’Europa e ci auguriamo che alla parole seguano fatti concreti. Il Ponte contribuirebbe a colmare il divario che divide il Sud dal resto del Paese, il Mezzogiorno ha bisogno di ripartire davvero, non può ancora essere lasciato indietro. Quest’opera permetterebbe di sbloccare un’economia paralizzata e attiverebbe migliaia e migliaia di posti di lavoro con enormi benefici per l’intera economia nazionale. Il Governo ci dica chiaramente quali sono le sue intenzioni, non c’è più tempo da perdere, se non ora quando?!” conclude Giammanco.