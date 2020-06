9 Giugno 2020 18:14

Ponte sullo Stretto, la nota del deputato di Noi con l’Italia Nino Germanà

“Le forze della maggioranza non hanno alcuna volontà di affrontare concretamente il tema del Ponte sullo Stretto e proprio per questo ho firmato la mozione della collega Stefania Prestigiacomo: in Aula si potrà fare chiarezza su chi realmente ha a cuore Messina e tutta la Sicilia e chi, invece, utilizza il Ponte per mera speculazione elettorale e politica“. Lo afferma il deputato di Noi con l’Italia Nino Germanà.