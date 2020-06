Poliziotto schiaffeggia migrante tunisino in centro accoglienza, indagato

19 Giugno 2020 15:01

Palermo, 19 giu. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Tu qui sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso devi dare uno schiaffo a lui. Così glielo devi dare. Fai l’uomo!”. A gridare contro un giovane immigrato tunisino e a schiaffeggiarlo è un poliziotto in servizio nel centro di accoglienza di Agrigento. Che adesso è indagato dalla Procura agrigentina per abuso di mezzi di correzione. Ma la sua posizione si potrebbe presto ulteriormente aggravare. I due giovani tunisini, sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia e posti in quarantena, hanno tentato la fuga dal centro di accoglienza. Ma sono stati scoperti.

E, dopo essere stati riportati nella struttura, il poliziotto ha imposto ai due ragazzi – uno è ancora minorenne – di schiaffeggiarsi a vicenda. Per mostrarlo, come si vede in un video che l’Adnkronos ha potuto visionare, schiaffeggia per ben due volte il ragazzo. “Così devi fare!”, grida l’agente con forza, mentre gli altri poliziotti stanno a guardare.

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il poliziotto. Secondo la Procura l’ispettore avrebbe umiliato, con il suo comportamento, il giovane tunisino. Da qui l’iscrizione nel registri degli indagati per abuso di mezzi di correzione. I magistrati stanno passando al vaglio le immagini del video che è stato fatto recapitare alla Procura che dura poco meno di un minuto. E in cui si vede quanto accaduto ai primi di giugno. Anche l’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ha aperto un’istruttoria, dopo avere apprese dell’accaduto da Giorgia Butera, Presidente dell’associazione Mete onlus che fa parte dell’Unar e che ha presentato la denuncia in Questura ad Agrigento.