Piano di promozione turistica del territorio siciliano: incontro tra gli Assessori al Turismo della Sicilia

4 Giugno 2020 22:10

Si è svolto ieri, mercoledì 3, in video conferenza l’incontro organizzato dall’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina rivolto ai Sindaci e agli Assessori al Turismo delle Città Siciliane per affrontare il tema del “Piano di promozione turistica del Territorio Siciliano”. Per il Comune di Messina ha partecipato l’Assessore al Turismo Enzo Caruso. L’Assessore Messina ha illustrato la campagna promozionale e lo spot televisivo che a breve andrà in onda sulle reti nazionali e ha garantito massimo supporto ai centri urbani e ai loro Info Point per il rilancio del turismo in Sicilia. In particolare, ha reso noto che la Regione acquisterà un pacchetto di notti presso le strutture alberghiere con l’intento di regalare una notte a coloro che intenderanno soggiornare per almeno tre notti a Messina. L’Assessore Caruso, nell’annunciare la nascita del Nuovo Ufficio di Informazione Turistica del Comune di Messina, l’attivazione del data base degli attrattori turistici e le azioni che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto a supporto degli operatori di settore, ha evidenziato la necessità di potenziare i voli ed i collegamenti con gli aeroporti di Reggio e Catania, di attenzionare i costi delle compagnie aeree per i voli da/per la Sicilia, e di inserire e promuovere Messina fra le Città Siciliane dotate di bellezze naturali, storiche e artistiche.