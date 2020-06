Pedonalizzazione Torre Faro e viale San Martino: la I Commissione vota la delibera, adesso verrà invitata in Consiglio

15 Giugno 2020 14:06

Trattato oggi nella I Commissione consiliare il tema delle pedonalizzazioni di Torre Faro e della parte bassa di viale San Martino

Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione della I Commissione consiliare Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, durante la quale è stata esaminata la delibera relativa alla pedonalizzazione di Torre Faro e della parte bassa di viale San Martino, con l’inibizione delle sole zone blu da entrambi i lati.

Alla seduta hanno partecipato il Vice Sindaco Salvatore Mondello, i tecnici del Dipartimento Mobilità Urbana Bruno Bringheli e Giuseppe Messina ed i Presidenti di 4^ e 6^ Municipalità Alberto De Luca e Maurizio Mangraviti.

Dopo un ampio dibattito, dal quale è emersa anche la difficoltà tecnica di aver inserito in un’unica delibera provvedimenti relativi a due zone distinte tra loro, il Presidente ha posto in votazione la delibera che sarà inviata in Consiglio Comunale con un parere contrario in quanto l’esito del voto ha avuto il seguente responso: presenti 11, favorevoli 4 (Gioveni, Cipolla, Giannetto, Pergolizzi), astenuti 7 (Cannistrà, Crifò, Mangano, Rizzo, Alessandro Russo, Scavello e Zante). La Commissione ha poi aggiornato i lavori a lunedì 22.