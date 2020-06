Parco dei Nebrodi: il Presidente Barbuzza traccia la linea per il futuro

20 Giugno 2020 11:37

Approvati dal Consiglio del Parco bilancio e programma triennale d’intervento, Barbuzza: “si avvia una stagione all’insegna della valorizzazione del patrimonio naturalistico Siciliano”

Si tratta del primo Consiglio sotto la guida del Presidente Domenico Barbuzza che ha tracciato le linee principali del proprio programma, che punta sulla più ampia condivisione da parte dei 24 Comuni ricadenti nell’area protetta.

All’ordine del giorno anche le ratifiche di alcune delibere adottate dal Comitato Esecutivo e relative alla razionalizzazione delle partecipate pubbliche in esecuzione del decreto 175/2016 e il Regolamento per la disciplina della concessione degli indennizzi per danni provocati all’interno del Parco dalla fauna selvatica.

Il Consiglio ha costituito un iniziale momento di confronto esteso a tutti i Sindaci dell’area, che nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Presidente Barbuzza hanno comunque segnalato la necessità di agire su determinate tematiche, prima fra tutte le azioni contro la presenza invasiva di suini privi di identificazione, su proposta del Vice Sindaco di Acquedolci Salvatore Oriti e dei ghiri per salvare i noccioleti, su proposta del Sindaco di Ucria Vincenzo Crisà , a tutela della popolazione ma anche dei produttori, nonché hanno evidenziato la necessità di progettazioni comuni e non “di campanile” nell’ottica della più estesa valorizzazione del territorio del Parco.

Il Presidente Domenico Barbuzza ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione ai lavori, sottolineando la sussistenza di tutti i requisiti per mettere in atto un grande lavoro di squadra Istituzionale.

“Si avvia una stagione all’insegna della valorizzazione del patrimonio naturalistico della Sicilia, in un’ottica di massima condivisione – commenta Barbuzza- come testimonia anche la presenza odierna del collega Angelo Merlino, neo Presidente del Parco delle Madonie, cui auguro buon lavoro”.