30 Giugno 2020 09:15

Palermo: in mattinata di fronte al Teatro Massimo è stato trovato un pacco “Glovo” sospetto

In mattinata di fronte al Teatro Massimo di Palermo è stato trovato un pacco “Glovo” sospetto. Alcuni passanti, preoccupati, hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine che per precauzione hanno ordinato la recinzione dell’area per ulteriori accertamenti.

La preoccupazione è che si tratti di un pacco bomba, ma ancora non è stato chiarito nulla in merito. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero stata contattata anche una squadra di artificieri.

Foto Pinuccia Granata