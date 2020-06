Assalto armato alla Borsa a Karachi: 4 morti

29 Giugno 2020 08:56

L’assalto alla borsa Karachi in Pakistan è stato compiuto con granate e pistole, le forze dell’ordine uccidono gli assalitatori

Un gruppo di uomini armati ha assaltato la Borsa di Karachi in Pakistan con granate e pistole. La polizia ha riferito che quattro aggressori, arrivati a bordo di un’auto grigia, sono stati uccisi. Ancora non è chiaro se ci sono altri aggressori in zona.