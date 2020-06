3 Giugno 2020 07:23

Tratte in arresto 20 persone nell’operazione antimafia “Malupassu”, scattata all’alba tra Catania e alcune città d’Italia

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto 20 persone nell’operazione antimafia “Malupassu“, scattata all’alba tra Catania e alcune città d’Italia: 18 sono finite in carcere, 2 ai domiciliari.

Ordinanza di custodia cautelare anche per Pietro Puglisi di 63 anni: avrebbe gestito dal carcere, quando non era ancora al 41 bis, il gruppo mafioso di Mascalucia.

Scoperte anche numerose estorsioni.