3 Giugno 2020 09:46

Omicidio in Calabria: agguato a colpi di kalashnikov, un morto ed un ferito. E’ accaduto in una zona di campagna a Cassano allo Ionio

Efferato omicidio a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza dove un uomo è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita in un agguato a colpi di kalashnikov. Secondo i primi accertamenti, erano appena scesi dalla loro auto per andare a lavorare in un terreno agricolo, quando sono stati avvicinati da uno o più assassini. Sul posto i carabinieri di Corigliano Calabro.