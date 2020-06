10 Giugno 2020 12:56

Omicidio in Calabria: un uomo di 34 anni è stato ucciso stamani a Campana, nel Cosentino, con diversi colpi d’arma da fuoco

Omicidio in Calabria dove un uomo di 34 anni, Saverio Santoro, è stato ucciso stamani a Campana, in provincia di Cosenza, con vari colpi d’arma da fuoco. Il delitto è avvenuto mentre il giovane era a bordo della sua auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto.