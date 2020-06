Ripartiamo insieme dal noleggio a lungo termine delle auto

15 Giugno 2020 18:27

Dopo il lungo periodo di stop siamo pronti a ricominciare, e quale migliore occasione per ripartire può essere la scelta di una nuova automobile con il servizio di noleggio a lungo termine

In questo periodo siamo stati obbligati a dover ripensare al concetto di mobilità. L’automobile, dopo più di due mesi di blocco totale, è ritornata ad essere lo strumento più richiesto per riprendere con rinnovata grinta le nostre attività giornaliere.

Il noleggio a lungo termine ci viene incontro pensando a nuove soluzioni di mobilità, formulando nuove proposte sulla base delle nuove esigenze maturate in questo periodo.

Canoni contenuti, offerte strutturate per chi utilizza poco l’automobile, e servizi tutti inclusi in un’unica rata mensile. Soluzioni smart per agevolare e semplificare l’esperienza di guida di chi sceglie l’auto come mezzo principale.

Nel panorama del noleggio a lungo termine Leasys Miles è l’offerta pensata per chi percorre pochi chilometri. Il servizio di noleggio a lungo termine pay per use, permette di pagare solo quello che effettivamente si consuma.

Disponibile sia per privati che per i possessori di Partita IVA, dà la possibilità di noleggiare a lungo termine sia le piccole utilitarie Fiat (Panda, 500) nella nuova veste ibrida, che segmenti come Jeep Renegade, 500X, o Compass.

Un’ampia gamma di scelta, che permette di usufruire di tutti i servizi di noleggio a lungo termine come la manutenzione ordinaria e straordinaria, le coperture assicurative complete, assistenza telefonica e su strada h24, immatricolazione e messa su strada.

Ad esempio l’offerta Leasys Miles per la Fiat 500X 1.0 benzina, prevede un contratto di 48 mesi, un canone mensile fisso di 209€ a cui bisogna aggiungere il prezzo dei chilometri effettivamente percorsi.

Un servizio tutto da scoprire, agile e aperto alle nuove esigenze. TecnoserviziRent broker nel noleggio a lungo termine di auto fornisce tutto il supporto necessario, dalla vendita al post vendita.

Clicca il seguente link contattaci, oppure chiama allo 0965/44244 e un consulente TecnoserviziRent ti seguirà passo passo.