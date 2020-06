“No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti”: il gruppo scende in piazza anche a Messina [FOTO E VIDEO]

11 Giugno 2020 20:23

I manifestanti si sono riuniti per innescare un processo di cambiamento che porti ad un ripensamento radicale sulle strategie di governo relative alla Sicilia

Si è svolta oggi pomeriggio presso piazza Immacolata di Marmo, dietro il Duomo, l’assemblea organizzata dal gruppo “No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti”.

Obiettivo dei manifestanti dare un continuità a quanto iniziato il 2 giugno, con la manifestazione tenutasi a Palermo e nata dall’intento di dare uno sfogo fisico, concreto, al movimento di idee nato sul web con il gruppo “No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti”, così da innescare un processo di cambiamento ampio che sappia andare al di là dell’opposizione alla nomina del leghista Alberto Samonà come assessore siciliano ai Beni Culturali e alla richiesta di dimissioni del Presidente Musumeci.

Durante la manifestazione hanno preso la parola diversi cittadini che hanno espresso la loro posizione sull’attuale governance dell’isola. Elemento comune l’opinione l’irricevibilità della nomina di un esponente della Lega, ritenuto un partito storicamente avverso agli interessi del Sud in generale e della Sicilia nello specifico, come assessore ai Beni Culturali. Settore strategico per l’economia dell’Isola, nonché cardine della sua rappresentazione identitaria.

“Musumeci è stato il primo Presidente che ha consentito alla lega di entrare all’interno del Governo siciliano e quando i siciliani hanno manifestato il loro dissenso li ha insultati. Salvini non è il benvenuto, sta venendo in Sicilia solo per fare la solita passerella in prospettiva delle prossime amministrative”, dichiara Domiziana Giorgianni, portavoce messinese del gruppo.

A rendere ancora più indigesta ai manifestanti la nomina dell’assessore leghista, e di riflesso la presidenza Musumeci, l’idea che questa si collochi all’interno di uno mero scambio con finalità elettorali e quindi percepita come un sacrificio dell’interesse collettivo per un tornaconto personalistico.