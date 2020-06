4 Giugno 2020 15:56

‘Ndrangheta al Nord: tra gli indagati compare anche l’ex sindaco di Verona ed ex dirigente della Lega, Flavio Tosi

Brutte notizie per Flavio Tosi. Tra i 26 indagati dalla Dda di Venezia per infiltrazioni della ‘ndrangheta in Veneto compare anche l’ex sindaco di Verona ed ex dirigente della Lega. Nei confronti del politico viene ipotizzato il reato di peculato in concorso. Secondo quanto confermato da fonti vicine alle indagini, il coinvolgimento di Tosi riguarderebbe una presunta distrazione di denaro portata a termine con l’aiuto dell’ex presidente dell’Ami.