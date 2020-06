‘Ndrangheta, sgominata “locale” di Verona: numerosi arresti per truffa, riciclaggio, estorsione e traffico di droga

4 Giugno 2020 07:11

Duro colpo alla “locale” di ‘Ndrangheta di Verona, una struttura autonoma ma riconducibile alla cosca degli Arena-Nicoscia

La Polizia sta eseguendo un’operazione che determina un duro colpo alla “locale” di ‘Ndrangheta di Verona, una struttura autonoma ma riconducibile alla cosca degli Arena–Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

L’inchiesta coordinata dalla Dda di Venezia, ha portato all’emissione da parte del Gip di 26 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di beni e fatture false.

In carcere sono finite 17 persone mentre nei confronti di altre 6 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 3 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.