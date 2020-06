Milazzo: differimento del pagamento IMU per coloro che sono in difficoltà economica

9 Giugno 2020 17:16

Anche il Comune di Milazzo ha deciso di differire la scadenza dell’acconto IMU per coloro che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19. La giunta ha approvato una delibera che conferma la scadenza del pagamento entro il prossimo 16 giugno, ma prevede anche la possibilità per i contribuenti in difficoltà economiche di spostare il versamento dell’acconto entro il 31 ottobre senza andare incontro a sanzioni ed interessi. Dovranno solo presentare entro e non oltre il 30 novembre – quindi il mese successivo a quello del versamento – una autocertificazione che attesa la situazione di difficoltà, pena di decadenza del beneficio. La proposta dovrà essere ratificata ora dal Consiglio comunale. Attraverso questo provvedimento – sostiene l’Amministrazione – viene dunque assicurato un sostegno a coloro che hanno risentito, dal punto di vista economico, degli effetti negativi della situazione emergenziale determinata dal Covid-19, salvaguardando le casse comunali.