Milazzo: denunciati due ragazzi per furto al centro commerciale “Parco Corolla”

23 Giugno 2020 13:55

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un ragazzo ed una ragazza, incensurati, poco più che maggiorenni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. In particolare, nel corso del pomeriggio, a seguito di alcune segnalazioni giunte alla centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale “Parco Corolla” ed hanno individuato i due giovani che sono stati bloccati mentre si allontanavano da un negozio nel quale si erano impossessati di alcuni capi d’abbigliamento dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio con delle tronchesi, al fine di eludere i controlli. I Carabinieri li hanno sottoposti a perquisizioni personali rinvenendo nelle borse dei due ragazzi diversi prodotti di cancelleria, alcune suppellettili e prodotti alimentari, risultati rubati poco prima da altri negozi del centro commerciale. La refurtiva recuperata, del valore di oltre 200 euro, è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari ed i giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).