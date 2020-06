25 Giugno 2020 19:00

Milazzo: dal 29 Giugno entrano in vigore gli orari estivi AST. Più corse stazione-porto

Dopo il periodo di riduzione delle corse dovuto all’emergenza Covid19, da lunedì 29 giugno le linee AST aumenteranno le corse in città e periferia secondo l’orario estivo. Tra le corse più richieste, in estate, la linea 5 che con 16 collegamenti giornalieri, dal lunedì al sabato, a partire dalle 06.40 e fino alle 21.10 collegherà il porto di Milazzo con la Stazione. “L’AST, su nostra richiesta, ha rimodulato gli orari di arrivo e partenza dalla stazione tenendo conto degli orari dei treni a lunga percorrenza che collegano da e per Roma, oltre che i collegamenti quotidiani con Palermo e Messina – afferma l’assessore Pierpaolo Ruello -. Su richiesta di utenti e turisti, i bus sul piazzale effettueranno una breve sosta prima della ripartenza. Si è cercato di ridurre il più possibile i disagi delle settimane passate inserendo corse in più in Città. In ogni caso, si lavorerà per aumentare qualità e copertura del servizio, ad esempio anche nei festivi, sebbene l’AST risenta dello stato di salute delle casse pubbliche. Va ricordato che è possibile acquistare il biglietto di viaggio a Euro 1,50 direttamente a bordo del bus oltre che tramite smartphone attraverso l’app AST Biglietteria e il sito internet dell’azienda regionale. I nostri canali Facebook, Instagram e il sito del Comune pubblicheranno in questi giorni le tabelle con gli orari delle varie linee affinché siano a portata di tutti. Muoversi in città, andare al mare al Tono, raggiungere il Capo o l’Ospedale senza dover necessariamente spostarsi con la propria auto è possibile senza contare che l’uso dei bus aiuterà anche la viabilità delle nostre strade. Sempre in tema di trasporti – conclude l’esponente della giunta Formica – già da Ottobre, e in ultimo appellandomi all’ ing. Andrea Destro, Direzione RFI Area Sud in tema di fabbricati e viaggiatori , attendo da Ferrovie dello Stato certezza sui tempi dei lavori di riammodernamento della Stazione che necessita di un significativo abbattimento delle barriere architettoniche anche per il semplice raggiungimento dei binari.