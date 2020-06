Milano: arrestato ex assessore Massari, 10 anni fa le dimissioni per accusa molestie

14 Giugno 2020 15:23

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – A inizio giugno del 2010 fu costretto a dimettersi per le accuse di molestie, a 10 anni di distanza per Paolo Massari, giornalista ed ex assessore all’Ambiente della giunta milanese allora guidata da Letizia Moratti, sono scattate le manette per violenza sessuale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ieri, sabato 13 giugno, avrebbe invitato a cena una sua conoscente, poi con la scusa di lasciare il motorino le avrebbe teso una trappola, attirandola nel garage e abusando di lei.

Il racconto della vittima e i riscontri medici lasciano pochi dubbi agli investigatori. Per l’ex assessore si sono aperte le porte del carcere di San Vittore in attesa della convalida prevista domani. Nel giugno 2010, invece, contro l’allora assessore le accuse arrivarono attraverso due lettere in cui si faceva cenno a episodi disdicevoli, ossia sgradevoli e pesanti avance, nei confronti di una diplomatica norvegese e di una dipendente del Comune di Milano. Accuse che Massari ha sempre respinto.