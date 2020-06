Migranti: Salvini, ‘i barconi sono organizzati, ragazze sfruttate arrivate con ong’

12 Giugno 2020 14:44

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) – “Oggi arrivo in Sicilia in occasione di una importante operazione contro il traffico di essere umani, a dimostrazione del fatto che i barconi sono organizzati. Leggevo un viaggio pagato almeno 25 mila euro a ragazza, poi usate come oggetto lungo le strade siciliane e italiane. Alcune di queste ragazze sono arrivate con i barconi delle Ong e questa è la conferma che prima torniamo al governo prima chiudiamo i porti e meglio è per queste ragazze”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa a Bagheria (Palermo).