Migranti: poliziotto schiaffeggia tunisino ‘Tu sei ospite e devi rispettare la legge’, indagato (2)

19 Giugno 2020 15:01

(Adnkronos) – I due ragazzi, ma questo nel video non si vede, secondo il loro racconto, sarebbero stati anche costretti a inginocchiarsi davanti ai poliziotti e agli altri migranti ospiti della struttura di contrada Ciavolotta. E per alcuni minuti sono stati costretti a schiaffeggiarsi a vicenda, come si vede invece nel video acquisito dalla Procura. All’inizio i due ragazzi non capiscono, poi un altro giovane ospite fa la traduzione del poliziotto che lo incita a colpire il compagno.

E lui sorride però da uno schiaffo molto leggero, quasi un buffetto. Ma il poliziotto non ci sta e gli grida: “Fai l’uomo!” e gli mostra come fare assestandogli un pesante schiaffo. A quel punto i due si schiaffeggiano a vicenda, ma il più piccolo crolla a terra piangendo. Il pm Bavarelli, come si apprende, avrebbe chiesto al gip l’incidente probatorio per ascoltare i migranti.