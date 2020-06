Migranti: Mediterranean Hope, ‘ci inginocchiamo come fece Martin Luther King’

20 Giugno 2020 12:48

Palermo, 20 giu. (Adnkronos) – “A #Rosarno come a #Lampedusa, oggi, #WorldRefugeeDay2020, ci inginocchiamo, come fece #MartinLutherKing, per dire che le vite delle persone, dei migranti, dei #rifugiati, di tutt*, contano. Chi salva una vita salva il mondo intero”. Così, su Twitter, Mediterranean Hope in occasione della Giornata del Rifugiato.