Migranti: Bonino, ‘celebrare rifugiati abolendo dl sicurezza’

20 Giugno 2020 15:53

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – ‘Nella Giornata Mondiale del Rifugiato voglio sottolineare che la regolarizzazione dei cittadini stranieri è opportuna anche per la sicurezza. Fino ad ora, la politica ha agitato lo spauracchio dello straniero e si è occupata più di alimentare le paure. Serve una svolta necessaria sulle politiche dell’accoglienza con il superamento della Bossi-Fini e la cancellazione, non la modifica, dei Decreti Sicurezza. Spero il PD voglia finalmente occuparsene”. Lo scrive la leader di Più Europa, Emma Bonino, sui suoi canali social.

‘Solo con una visione seria sarà possibile il buon governo del fenomeno migratorio e la regolarizzazione di migliaia di persone che vivono e lavorano nel nostro Paese, ma che non hanno diritti e doveri perché irregolari. Proprio con questo scopo avevamo promosso la proposta di legge di iniziativa popolare Ero Straniero, ancora all’esame della prima Commissione della Camera con relatore Riccardo Magi. E certo – conclude Bonino – le misure adottate dalla ministro Bellanova vanno salutate favorevolmente, ma c’è ancora molto da fare e da migliorare”.