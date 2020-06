Migranti: Alarm phone, ‘barca si è capovolta al largo di Zawya’

13 Giugno 2020 21:36

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – “La barca in legno con 32 pers si è capovolta 6NM al largo di #Zawya: 20 pers sono state salvate da pescatori e 12 sono disperse. La cd Guardia Costiera Libica non era presente, anche se pattuglia le coste per evitare fughe – pagata dall’#UE”. E’ la denuncia di Alarm phone su Twitter.