“Mi vuoi sposare?”, fidanzato si presenta all’ospedale con l’anello: due giorni dopo lei muore

22 Giugno 2020 13:19

Chiara aveva 35 anni e aveva scoperto due anni fa di avere un tumore al seno. Quanta gioia per lei alla vista del fidanzato con l’anello, ma le tristi parole, “scusami, non ho le forze di essere più felice di così”

La storia d’amore tra due giovani che il destino ha purtroppo separato. Edoardo ha postato un video dopo tanto tempo che non usava Facebook. Si è fatto riprendere mentre entrava in ospedale sino ad arrivare al letto di Chiara, quando la propria amata già non sta più bene e con gli occhi segnati dalle terapie. Si vede lui che abbassa la mascherina per parlarle: “E’ da un po’ che volevo dirtelo, poi rimanda rimanda…” e intanto prende una piccola scatola blu dalla tasca e tira fuori l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Chiara lo guarda sorpresa, emozionata: “Ma che dici?”. Poi si lascia andare, si baciano, si abbracciano. E’ una storia bellissima, però molto triste perché purtroppo al matrimionio Chiara Giuntoli non è mai arrivata. E’ morta per un tumore al seno scoperto appena due anni fa che l’ha portava via dalle braccia del suo uomo. Se ne è andata a soli trentacinque anni, due giorni dopo quel regalo, venerdì, e ieri alla Collegiata di Fucecchio si sono svolti i funerali e c’erano tanti palloncini bianchi portati dagli amici e fatti salire al cielo. Bianchi perché il bianco è tradizionalmente il colore dell’abito da sposa.

Come riportato da Il Tirreno, Edoardo, il suo fidanzato, ha scritto su Facebook il giorno dopo: “Stamani mi sono svegliato. Ho dormito dopo non so quanti giorni. Ho fatto colazione, da solo… Ho pianto, di nascosto, nella doccia, proprio come facevo a casa perché sennò ti saresti arrabbiata. Fuori c’e’ il sole che brilla e un leggero vento mi accarezza la pelle. Ho aperto i social dopo tanto tempo, una cosa che due tipi come noi facevano ogni istante. Ho visto tanti messaggi, più o meno belli, di tante persone. Sembrava veramente triste questa storia. Allora mi sono fermato e ho pensato che tu, durante la malattia, non sei mai stata triste. Non perché non capissi la situazione, ma perché sapevi che la tua tristezza mi avrebbe inevitabilmente contagiato. E hai sempre sorriso e lottato e brillato”. Edoardo Parisi racconta la lotta della sua Chiara contro la malattia e soprattutto racconta la sua forza e quel momento della sorpresa dell’anello che le ha regalato quell’istante di grande gioia: “Mi hai detto: Scusami, non ho le forze di essere più felice di così”.