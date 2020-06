28 Giugno 2020 14:04

Meteo: ultima domenica di giugno caratterizzata dal sole e dal caldo in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina: ecco le immagini

Straordinaria domenica di sole in riva allo Stretto, tra Reggio Calabria e Messina, in questa ultima domenica di giugno. Temperature in linea con l’estate a Reggio con un mare ed un cielo meraviglioso. Nella gallery le immagini scattate da Renzo Pellicano.