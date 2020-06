“Messinese, ma tu u sai cu sugnu”: la nuova hit di Denny Napoli spopola sul web [VIDEO]

18 Giugno 2020 15:51

La nuova parodia che descrive il cittadino messinese: diventa virale sui social e fa divertire tutti la nuova hit del comico Denny Napoli

Tutti pazzi per la nuova hit di Denny Napoli remixata dal dj Joe Bertè. Si chiama “Messinese, ma tu u sai cu sugnu” ed è la nuova ironica e simpaticissima canzone che in queste ore sta raccogliendo tantissimi consensi sui social e su Youtube. Il comico imitatore nativo di Messina ha realizzato una parodia che ovviamente vede protagonisti i suoi concittadini della sponda siciliana dello Stretto. Ritmo da discoteca e tante risate assicurate per un pezzo che ci accompagnerà in queste settimane di calda estate.