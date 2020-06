21 Giugno 2020 21:48

Messina Volley, Pietro Fazio: “sono contento di continuare a far parte di questo progetto. Orgoglioso della promozione in Serie B2”

Dopo la promozione in Serie B2, il Messina Volley comincia la nuova stagione dalla riconferma della guida dell’ufficio stampa. Infatti, a dirigere la comunicazione del team giallo-blu, anche per questa stagione, sarà il giornalista Pietro Fazio, classe 1979 e iscritto all’albo dei pubblicisti dal 2004. Il portavoce delle “Leonesse Terribili” è addetto stampa del Messina Volley dal gennaio 2018. In questi anni ha raccontato l’evolversi del progetto Messina Volley ed in particolare il trionfo delle giovani giallo-blu nel Campionato Provinciale Under 18 del 2018 e la straordinaria cavalcata che ha visto le ragazze di mister Danilo Cacopardo, nella stagione 2019-2020, conquistare la promozione in Serie B2. Circa la sua riconferma, il rappresentante del team peloritano ha dichiarato: “Sono contento di continuare a far parte di questo progetto. La promozione raggiunta sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal nostro staff tecnico e l’abnegazione e professionalità delle nostre atlete che hanno strameritato questo traguardo, di cui sono molto orgoglioso. Il Messina Volley è una bellissima realtà ed è veramente un piacere poter lavorare con questo gruppo. Ringrazio la società, ed in particolar modo il direttore generale Mario Rizzo, per la fiducia nei miei confronti e nel mio lavoro. Sono contentissimo della visibilità raggiunta dalla nostra squadra e per questo ringrazio le testate giornalistiche televisive, della carta stampata e del web che ci hanno seguito durante l’arco della stagione”.