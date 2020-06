Messina: nuovo distaccamento volontario dei Vigili del fuoco a Mistretta [FOTO]

9 Giugno 2020 22:44

Il Comando Vigili del Fuoco di Messina si è preso in consegna lo stabile da destinare per la realizzazione del Distaccamento Volontario VVF di Mistretta

Con la stipula del protocollo d’intesa, tra il Comune di Mistretta rappresentato dal commissario S. Lapunzina e il Comando Vigili del Fuoco di Messina rappresentato dall’Ing. G. Biffarella, avvenuta stamattina, si è di fatto preso in consegna lo stabile da destinare per la realizzazione del Distaccamento Volontario VVF di Mistretta. L’apertura della nuova sede dei Vigili del Fuoco renderà tempestivo il soccorso al cittadino amastratino e nel comprensorio dei Nebrodi. Nelle prossime settimane personale volontario effettuerà il percorso formativo per vigile del fuoco volontario nella sede centrale Caserma Bevacqua.