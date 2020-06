29 Giugno 2020 15:07

Messina. Incendio a Camaro San Paolo, Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

Un vasto incendio sta divampando in questi minuti nella zona di Camaro San Paolo, in particolare nelle aree densamente abitati limitrofe alla via Gerobino Pilli, la colonna di fumo è così alta da distinguersi nettamente da Reggio Calabria.

Alcuni cittadini segnalano la presenza di cenere sui balconi anche in zona Tremestieri. Già sul posto i Vigili del Fuoco che hanno inviato una squadra per estinguere il rogo.