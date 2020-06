Messina, un altro tassello per l’Akademia Sant’Anna 2020/2021: confermata Elide Bontorno

26 Giugno 2020 10:51

Un altro tassello per l’Akademia Sant’Anna 2020/2021: confermata Elide Bontorno. “Felice di rimanere a Messina in una società con progetti ambiziosi”

L’Akademia Sant’Anna mette dentro un altro tassello nell’organico della prossima stagione. Dopo Silvia Bilardi, Rossana Gueli e Clelia Torre, la quarta conferma è quella di Elide Bontorno. La centrale, classe ’93, originaria di Caltagirone, vestirà ancora una volta la maglia dell’Akademia. Una conferma arrivata proprio nel giorno del suo compleanno. “Sono contenta di rimanere a Messina anche quest’anno – commenta la giocatrice che ha vestito anche le maglie di Giarre e prima ancora di Kondor Catania, Pallavolo Sicilia e Planet Volley – La società è la stessa ma gli obiettivi sono sempre più ambiziosi. La scorsa stagione siamo stati interrotti proprio nella parte più bella del campionato, quando ancora era tutto in gioco”. Dal rammarico alla voglia di rifarsi, in un campionato competitivo come quello di B1. “Speriamo che il prossimo anno vada tutto come deve andare – dice Elide – Credo che la serie B1 non sarà un campionato facile, richiederà il doppio degli impegni e dei sacrifici, anche se per me è la prima esperienza”. Intanto, magari, ci si può godere un po’ di vacanze…”Vacanze? Quali vacanze? Tra Università e lavoro non si può parlare di vacanze…”.