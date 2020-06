Messina: traffico in autostrada. Si riunisce in Prefettura il comitato operativo per la viabilità

17 Giugno 2020 15:35

Messina: si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità coordinato dalla Prefettura per discutere del traffico in autostrada

Nella mattinata odierna nella Sala di Protezione Civile della Prefettura si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità coordinato dalla Prefettura al quale hanno partecipato, oltre ai componenti (appartenenti a Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco) e al Capo di Gabinetto della Questura, anche il Vice Sindaco del Comune di Messina, unitamente al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e al responsabile del Corpo di Polizia Municipale, il Comandante della Polizia Metropolitana e i rappresentanti del Consorzio Autostrade Siciliane. Nel corso dell’incontro è stata esaminata la congestione di traffico, che si registra sulla A/20, tra i veicoli che percorrono l’arteria autostradale provenendo da Catania e quelli che si introducono nella medesima arteria provenendo sia da Palermo sia dalla rampa di Giostra. Atteso che tale situazione, oltre a presentare eventuali profili di rischio in ordine al verificarsi di incidenti stradali, determina consistenti code di autoveicoli, si è ravvisata la necessità di chiudere il viadotto Giostra sia in uscita con riferimento ai mezzi provenienti da Catania sia in ingresso con riferimento ai mezzi provenienti dalla città e diretti verso Palermo. Nel contempo è stata garantita la possibilità ai veicoli provenienti da Palermo di poter uscire allo svincolo di Giostra. Tale soluzione viaria prenderà avvio a decorrere dalle ore 14,00 di sabato 20 giugno e sarà sperimentata per un periodo di due settimane al fine di valutare i possibili effetti positivi sulla viabilità.

Nell’occasione sarà assicurato il supporto di pattuglie della Polizia Municipale al fine di assicurare la fluidità della circolazione nei punti critici, mentre nella tratta autostradale sarà rafforzata la presenza degli uomini della Polizia Stradale e del CAS, il quale si è impegnato a collocare, a breve, un apposito sistema di videosorveglianza. In tale sede, è stata anche esaminata la richiesta formulata dal Consorzio Autostrade Siciliane in relazione alla necessità di eseguire le opere di manutenzione del verde presenti lungo la rampa in uscita dello svincolo di Giardini Naxos. Al riguardo sarà inibito il traffico autostradale sulla predetta rampa dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del 24 e 25 giugno prossimi.