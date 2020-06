Messina, svincolo di Giostra: chiusura rimandata al 27 giugno

19 Giugno 2020 13:44

Messina, a seguito di un sopralluogo è stato stabilito di rimandare la chiusura dello svincolo di Giostra per consentire lo svolgimento di alcuni lavori propedeutici

Rispetto ai lavori che stanno interessando lo svincolo di Giostra, il Vice Sindaco Salvatore Mondello, al fine di informare correttamente la cittadinanza, ha diramato un comunicato che chiarisce alcuni aspetti tecnici sulle modalità operative adottate dall’Amministrazione Comunale. Ribadendo che il Comune nell’ottica della sinergia interistituzionale, supporta il CAS nella realizzazione dell’opera, intervenendo con gli interventi di segnaletica di cantiere il Vice Sindaco Salvatore Mondello ha effettuato un’altra serie di precisazioni.

“Nella giornata di ieri, giovedì 18, è stato effettuato un sopralluogo – si legge – di concerto con i tecnici del CAS e del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici e del Servizio Mobilità Urbana in merito alle possibili soluzioni da adottare per potere realizzare la chiusura in entrata, alla bretella autostradale dallo svincolo di Giostra.

La soluzione di più immediata esecuzione per evitare la collocazione di semafori per il senso unico alternato è apparsa quella di allargare l’attuale corsia lato nord a senso unico mare-monte, nel tratto in cui la larghezza è minore, fino a raggiungere la misura necessaria per potere realizzare due corsie indipendenti.

Con l’attuazione di questa modifica, saranno realizzate due corsie stradali di senso opposto che garantiranno la circolazione viabile in ambito cittadino, non interferendo con la rotatoria che resterebbe soltanto un by-pass del percorso autostradale.

Il transito veicolare sulla carreggiata di scorrimento sarà consentito attraverso lo spostamento dei new jersey, necessari ad ottenere il varco per il reinnesto. Tali lavori saranno effettuati dal CAS come tutte le modifiche all’interno del percorso autostradale, mentre l’Amministrazione Comunale in piena sinergia con il Consorzio, provvederà a supportare i lavori attraverso il rifacimento della segnaletica di cantiere orizzontale e verticale, in corrispondenza della zona interessata dalla modifica.

Per l’esecuzione di alcuni di questi interventi, rendendosi necessaria la chiusura temporanea del tratto di strada adiacente la rotatoria, non sarà possibile rispettare il termine già concordato delle ore 14 del prossimo sabato 20 giugno, pertanto si ritiene rinviare la chiusura dell’arteria autostradale a decorrere da sabato 27 giugno”.