Messina: sopralluogo del Vice Sindaco Mondello nell’area di San Giovannello

5 Giugno 2020 17:44

Messina: sopralluogo oggi del Vice Sindaco Mondello insieme all’Assessore Falcone nell’area di San Giovannello

“Gradita visita a sorpresa oggi a Messina dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone con il quale – rende noto il Vice Sindaco Salvatore Mondello – ci siamo recati per effettuare un sopralluogo, insieme al coordinatore generale dell’IACP dott.ssa Maria Grazia Giacobbe e l’ing. Santi Grillo, l’Ingegnere Capo del Genio Civile Antonino Platania ed il consigliere comunale Ugo Zante, nell’area di San Giovannello dove ormai dalla metà degli anni ‘90 sono presenti degli scheletri destinati. all’Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stato dell’arte dei ‘rustici’ appare in condizioni piuttosto buone per alcuni corpi di fabbrica per i quali, il coordinatore generale Giacobbe ha dato ampie rassicurazioni per il completamento del progetto esecutivo e per l’adeguamento sismico entro la fine del mese di giugno e la predisposizione del bando per la gara d’appalto a settembre prossimo. Il Vice Sindaco unendosi all’ottimismo dell’Assessore Falcone auspica che questa vicenda paradossale si tramuti in una occasione di riscatto per la comunità tutta, con particolare riferimento a tutti coloro che vivono in situazioni di emergenza abitativa”.