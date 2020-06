Messina, oggi sopralluogo dell’assessore Falcone al porto di Tremestieri e alla rada San Francesco

6 Giugno 2020 10:05

Messina, l’inizio della visita è previsto per le 10.30

Tappa a Messina oggi per l’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone. L’esponente della Governo Musumeci farà un sopralluogo al porto di Tremestieri e alla rada San Francesco. L’inizio della visita, alla presenza, fra gli altri, del presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Mega, è previsto per le 10.30. Già ieri l’assessore Falcone era stato a Messina, nel quartiere San Giovannello, per annunciare il completamento delle palazzine Iacp, rimaste incompiute per decenni e per il quale l’Esecutivo regionale ha stanziato oltre quattro milioni di euro. “Stiamo per mandare in gara d’appalto l’opera – ha detto -, cancellando un emblema di degrado di cui la città di Messina vuole liberarsi“. La gara d’appalto dovrebbe essere bandita entro luglio e i lavori avviati dopo l’estate.