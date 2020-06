Messina, è morto Salvatore Mangione, già consigliere provinciale e sindaco di San Fratello

18 Giugno 2020 21:00

Messina: si è spento nel pomeriggio Salvatore Mangione, ex consigliere provinciale del Psi, in carica a Palazzo dei Leoni dal 1990 al 1994 e poi sindaco di San Fratello dal 1994 al 1998

Si è spento a Messina nel pomeriggio Salvatore Mangione, ex consigliere provinciale del Psi, in carica a Palazzo dei Leoni dal 1990 al 1994 e poi sindaco di San Fratello dal 1994 al 1998. Sessantanove anni, a lungo docente di storia e filosofia nei licei, Mangione è stato autore di numerosi saggi, oltre che collaboratore del quotidiano “Gazzetta del Sud”. Impegnato in numerose attività culturali e promotore di iniziative finalizzate al progresso sociale e umano, fin da ragazzo aveva iniziato a militare nel Partito Socialista Italiano. A ricordarlo è Antonio Matasso, dirigente nazionale socialista e presidente della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”: «Salvatore Mangione è stato un compagno di tante battaglie e un caro amico di famiglia. Ci accomunava una sensibilità ad un tempo socialista e cristiana ed era sinceramente stimato da tutti i compagni dei Nebrodi. Oggi i socialisti nebroidei abbrunano le bandiere rosse in omaggio ad un compagno che ha servito il nostro territorio, rappresentandolo nel Consiglio provinciale di Messina, oltre che ricoprendo la carica di sindaco di San Fratello, centro di origine della famiglia Craxi. Al suo paese Salvatore ha dedicato grandi energie per la valorizzazione della sua storia e delle tradizioni culturali e linguistiche proprie minoranza gallo-italica. Gli siamo grati per la sua opera in tali ambiti, così come nell’agire politico, in cui abbiamo collaborato per oltre vent’anni». Salvatore Mangione lascia la moglie e due figli.