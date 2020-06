22 Giugno 2020 16:36

Messina: sabato a Piazza Unione Europea sit-in di protesta per sensibilizzare la comunità sui problemi idrici della città e chiedere un maggior impegno nella ricerca di soluzioni

Sabato 27 giugno alle 12 a piazza Unione Europea si terrà un sit-in di protesta per sensibilizzare la comunità sui problemi idrici della città di Messina, e chiedere un maggior impegno nella ricerca di soluzioni. In particolar modo evidenziando il mancato rispetto del referendum sull’acqua pubblica, e la gestione dell’Alcantara da parte di Siciliacque. La protesta, pacifica, autorizzata dalla Questura di Messina, sarà regolata nelle forma dalle norme DPCM 17 Maggio 2020. L’evento è promosso da Io Sto con Messina, X Messina, Think Tank Messina, Cateno De Luca Non Mi Rappresenta.