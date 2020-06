Messina: riconvertire l’ex scuola di Catarratti in centro sociale per anziani

19 Giugno 2020 09:52

Riconvertire l’ex scuola di Catarratti a Messina in centro sociale per anziani: la proposta di Cacciotto

Di seguito il testo integrale della proposta di Alessandro Cacciotto all’Assessore ai Servizi Sociali Avv. Alessandra Calafiore:

“Il sottoscritto consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto inoltra la presente al fine di significare quanto segue. La notizia appresa che a fine luglio per le famiglie che occupano scuole dismesse verrà loro assegnata una vera casa non può che essere accolta con soddisfazione. Partendo da questo assunto lo scrivente ritiene che la ex scuola di Catarratti potrebbe essere riconvertita in centro sociale per anziani. Giova infatti ricordare che assai spesso gli anziani non hanno spazi idonei di aggregazione e certamente la presenza di un luogo al coperto, come quello della ex scuola di Catarratti, potrebbe rappresentare un punto di ritrovo soprattutto quando sarà passata la stagione estiva. Con la presente pertanto il sottoscritto chiede alla S.S. di valutare la fattibilità della proposta”.