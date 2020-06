Messina: richiesta di 14 cittadini al Sindaco di Monforte di misure cautelari per contrastare il fenomeno dei branchi di animali vaganti nei terreni comunali

4 Giugno 2020 23:05

Messina: richiesta di adozione di misure cautelari contingibili ed urgenti stante la situazione di pericolo determinata dal pascolo di animali vaganti ed incustoditi nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio

Di seguito il testo integrale della richiesta di 14 cittadini al Sindaco di Monforte San Giorgio di misure cautelari per contrastare il fenomeno dei branchi di animali vaganti nei terreni comunali:

“I sottoscritti cittadini, proprietari/conduttori di terreni agricoli in Monforte San Giorgio, e/o utilizzatori della strada che costeggia il torrente Niceto; Premesso che da qualche tempo circolano nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio branchi di animali vaganti ed incustoditi (mucche, cavalli e pecore/capre) che, oltre a costituire un pericolo per la viabilità, invadono abusivamente le proprietà, danneggiando gravemente piantagioni e colture; – che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica c/o Prefettura di Messina l’8 novembre 2019 – come risulta da notizie stampa – ha analizzato il fenomeno della presenza di animali vaganti nel territorio demandando al Sindaco il compito di individuarli e condurli in un adeguato recinto ove custodirli; – che alcuni Comuni italiani hanno affrontato analoga problematica vietando con ordinanza sindacale il pascolo vagante e disponendo il sequestro degli animali e la loro conduzione in idoneo locale recintato; – che il sequestro temporaneo del 16/2/20 (convalidato dal Comune stesso) di n. dodici caprini effettuato dei Carabinieri di Monforte San Giorgio “al fine di eseguire i dovuti accertamenti per risalire alla loro proprietà e salubrità in materia sanitaria”, è solo una piccola prova di un ben più vasto fenomeno; – che le segnalazioni/denunzie, anche relativamente al gregge proveniente dal fondo comunale Elicà, e l’interrogazione del 28/3/2020 del Consigliere comunale Antonino Giorgianni sul fenomeno degli animali incustoditi vaganti in aree private e pubbliche, non hanno generato alcun provvedimento da parte del Comune; – che ai sensi dell’art. 94 dello Statuto comunale ogni cittadino ha il diritto di rivolgere istanze riguardanti specifici problemi locali al Sindaco, il quale ha il dovere di riscontrarle entro 30 giorni; – che il Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, ha il potere/dovere di eliminare e prevenire i gravi pericoli sopra descritti, che minacciano la sicurezza della circolazione, la salute pubblica, la sicurezza urbana e l’integrità della proprietà privata; Chiedono al Sindaco di Monforte San Giorgio di ordinare urgentemente il divieto di pascolo di animali vaganti ed incustoditi nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio e nei pascoli comunali, disponendo per i trasgressori il sequestro e la custodia in ricoveri idonei, ed assumendo le conseguenti determinazioni”.