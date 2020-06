Messina: riaprono gli sportelli informativi dell’Inps

29 Giugno 2020 18:12

Dal mese di luglio la Direzione provinciale INPS Messina riapre gli sportelli fisici del capoluogo dedicati all’erogazione dei servizi informativi

Sulla scorta dei segnali confortanti riferiti all’emergenza sanitaria, dal mese di luglio 2020 la Direzione provinciale INPS Messina riapre gli sportelli fisici del capoluogo dedicati all’erogazione dei servizi informativi.

Modalità di erogazione dei servizi informativi

Gli sportelli fisici delle Agenzie INPS della città di Messina, rinnovati in modo da garantire il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, saranno riattivati dal 6 luglio p.v., ripristinando i tradizionali orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30). Si ricorda agli utenti che l’accesso agli sportelli INPS è esclusivamente su prenotazione ed è obbligatorio indossare la mascherina. L’accesso di eventuali accompagnatori, al massimo uno per utente, è comunque subordinato al numero delle persone presenti in sala. Per le Agenzie in provincia, per il momento, i servizi informativi e consulenziali continueranno ad essere svolti in modalità esclusivamente telefonica.

Modalità di prenotazione

Dal 1° luglio, la prenotazione dell’accesso agli sportelli tornerà ad essere gestita attraverso i canali tradizionali:

il Contact Center INPS , raggiungibile da rete fissa (803 164) e da telefonia mobile (06 164 164) dal lunedì al venerdì 8:00-20:00 e il sabato 8:00-14:00,

, raggiungibile da rete fissa (803 164) e da telefonia mobile (06 164 164) dal lunedì al venerdì 8:00-20:00 e il sabato 8:00-14:00, l’App INPS Mobile per smartphone, disponibile negli store per Android e iOS, attivando la funzione SPORTELLI DI SEDE,

per smartphone, disponibile negli store per Android e iOS, attivando la funzione SPORTELLI DI SEDE, il Portale internet WWW.INPS.IT, attivando la funzione SPORTELLI DI SEDE nella sezione SEDI INPS.

Dalla medesima data, il numero unico provinciale 090 572 4800 non sarà più attivo.