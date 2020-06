26 Giugno 2020 14:51

Messina: avviati gli interventi di recupero del muro centenario “Muro II Nord” e “Muro Ossario N” del Gran Camposanto: le parole dell’Assessore Minutoli

Il progetto relativo agli interventi di restauro conservativo e di riutilizzo del muro centenario “Muro II Nord” e “Muro Ossario N” siti nel Gran Camposanto, lato Palmara, redatto dall’arch. Teresa Altamore e dal geom. Matteo Mucari, prevede lavori per un impegno di spesa totale di 153.000,00 euro, comprensivi di somme a disposizione e oneri per la sicurezza. I lavori sono stati consegnati lo scorso 10 giugno, con un ribasso del 26,667 per cento, alla Ditta F.lli Destro s.r.l. di Tortorici per un importo netto pari a 95.616,62 euro oltre IVA al 10 per cento, compresi gli oneri per la sicurezza. L’ultimazione dei lavori è prevista entro dicembre 2020. L’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, che sta seguendo gli interventi di manutenzione e pulizia condotti dall’Amam, nel corso dell’odierno sopralluogo al Gran Camposanto nell’esprimere soddisfazione ha evidenziato che “Il muro, l’ossario e la strada sono stati interdetti al pubblico da alcuni anni. Era necessario accelerare questo intervento finalizzato anche al ripristino del tratto di strada chiuso per ottimizzare il collegamento viario interno. Inoltre, la riconcessione dei loculi abbandonati (circa 150) servirà per ovviare alla carenza di posti salma del Gran Camposanto”.