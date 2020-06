Messina: prestiti negati agli imprenditori, Consumatori Associati apre sportello per assistere quanti non hanno ottenuto i soldi dalle Banche

8 Giugno 2020 10:04

Prestiti negati agli imprenditori, Consumatori Associati con la collaborazione di PmiSicilia apre sportello per assistere quanti non hanno ottenuto i soldi dalle Banche

“Le misure previste dalla legislazione ‘Cura Italia’ e le assicurazioni del Presidente del Consiglio di dare liquidità alle piccole imprese sono rimaste purtroppo solo promesse. Consumatori Associati con la collaborazione dell’associazione datoriale PmiSicilia, ha deciso di scendere in campo per aiutare fattivamente tutte le imprese che, ancora oggi, non sono riuscite ad ottenere dalle Banche il prestito garantito dallo Stato”. Lo annuncia l’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati (la prima associazione di consumatori e piccoli imprenditori riconosciuta dalla Regione Siciliana), il quale ha deciso di creare una “ task force” di legali per assistere gratuitamente le imprese che si sono viste negare i prestiti dalle istituzioni bancarie, benché lo Stato abbia fornito le proprie garanzie.

Siamo pront i – afferma Fiorillo – a ricevere tutte le segnalazioni dei ritardi o rifiuti da parte delle Banche. La nostra attività sarà duplice: da un lato aiuteremo il piccolo imprenditore a dialogare con la Banca al fine di fargli ottenere quanto è previsto dalla legge senza farraginose complicazioni; dall’altro raccoglieremo i reclami e li suddivideremo pubblicando periodicamente la pagella delle Banche che operano in modo virtuoso e di quelle che, invece, creano in tutti i modi la strada per non effettuare le anticipazioni ”. ”.

Consumatori Associati ha siglato un protocollo d’intesa con Pasquale Amante, delegato sezione territoriale di PmiSicilia, a Messina. L’associazione datoriale ha già raccolto numerose segnalazione da parte di imprenditori che si sono visti negare il prestito da banche messinesi. A partire dalla prossima settimana sarà operativo uno sportello presso la galleria Vittorio Emanuele (ingresso da via della Munizione), dove ci saranno i legali della Consumatori Associati, i quali effettueranno ricevimento nel giorno di mercoledì dalle ore 16 alle ore 19.

Per comunicazioni si può contattare il numero 090.9432310 o inviare una mail a consumatoriassociati@hotmail.it