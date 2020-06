30 Giugno 2020 15:32

Messina: intervento in atto nel porto di Milazzo per un incendio divampato a bordo di un Aliscafo proveniente dalle isole Eolie

Intervento in atto nel porto di Milazzo, per un incendio divampato a bordo di un Aliscafo proveniente dalle Isole Eolie. Tutti i passeggeri scesi incolumi. Sul posto il nucleo nautico con la motobarca RAFF 14 e il personale del distaccamento terrestre di Milazzo con autopompa. Sono in corso accertamenti tecnici sul mezzo.