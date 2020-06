Messina, polemiche Pd-De Luca: “solidarietà ai consiglieri comunali del gruppo Dem, vergognoso attacco del sindaco”

20 Giugno 2020 20:46

Messina, polemica Pd-De Luca: “esprimiamo piena solidarietà ai consiglieri comunali del gruppo Dem, ed agli altri consiglieri, oggetto del vergognoso attacco del Sindaco”

Di seguito il testo integrale del documento di solidarietà nei confronti dei consiglieri comunali di Messina del Pd oggetto del ” vergognoso attacco del Sindaco De Luca”.

“Esprimiamo piena solidarietà ai consiglieri comunali del gruppo PD, ed agli altri consiglieri, oggetto del vergognoso attacco del Sindaco De Luca, che, con i suoi reiterati comportamenti, fa emergere, sempre di più, la sua concezione “padronale” della cosa pubblica. I consiglieri comunali del PD e l’intero Consiglio Comunale non debbono “rendere conto” del loro operato né al Sindaco ne alla sua giunta “fiduciaria”, ma solo ai cittadini elettori messinesi. Respingiamo, nel contempo, il subdolo tentativo di far passare i consiglieri comunali, nel loro complesso, come “collaboratori” della Amministrazione Comunale, perché tale concetto, che è insito nella livorosa dichiarazione del Sindaco, minerebbe alla base le regole fondamentali della differenziazione dei ruoli dei diversi organi istituzionali, propri di ogni consesso democratico”.

Firmatari:

Nicola Alpino

Luigi Beninati

Michele Bisignano

Salvatore Brigandí

Angela Bottari

Francesco Capria

Fulvio Capria

Francesco Fucile

Gabriele Freni

Giovanni Giacoppo

Laura Giuffrida

Armando Hyerace

Gaetano Isaia

Erika La Fauci

Giovanni Mangano

Nicola Marchese

Giovanni Mastroeni

Domenico Mazza

Filippo Panarello

Massimo Parisi

Luca Raffaele

Enrico Ricevuto

Antonio Saitta

Marisa Trimarchi

Nuccio Zullo