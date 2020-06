10 Giugno 2020 13:15

Personalità che da lustro alla città di Messina: il messinese Paolo Costanzo alla guida della direzione di amministrazione dell’esercito

Paolo Costanzo, classe ’64, recentemente promosso al grado di Brigadier Generale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, da settembre 2019 è il Direttore della Direzione di Amministrazione dell’Esercito, organismo – con sede a Firenze – che sovrintende all’attività giuridico-amministrativa ed al controllo amministrativo di tutti gli organismi di Forza Armata, sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione.

Laureato in Economia e Commercio, in Scienze Strategiche ed in Scienze Politiche, è consigliere giuridico di diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni militari. Ha vissuto nella città peloritana gli anni dell’adolescenza (il padre è un Sottufficiale in pensione della Guardia di Finanza) e si è diplomato presso l’Istituto tecnico commerciale A.M. Jaci di Messina. Ha frequentato il 165° Corso “Fierezza” dell’Accademia Militare di Modena dal 1983 al 1985 e la Scuola di Applicazione di Torino dal 1985 al 1987, al termine della quale è stato nominato Tenente del Corpo di Amministrazione dell’Esercito (ora riconfigurato in Corpo di Commissariato dell’Esercito). Nei primi anni della carriera, ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito della branca giuridico-amministrativa di appartenenza, tra i quali: Capo Gestione Trattamento Economico presso l’Ufficio Amministrazione Personali Militari Vari dell’Esercito, Capo Gestione del denaro presso la Brigata Granatieri di Sardegna, Capo Sezione Trattamento Economico e Nucleo Esteri presso il Centro Gestioni Speciali dell’Esercito. Da Ufficiale Superiore, ha successivamente ricoperto l’incarico di Capo Sezione Programmazione Logistica e Finanziaria e successivamente quello di Capo Servizio Amministrativo presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, Vice Capo Ufficio Generale presso lo Stato Maggiore dell’Esercito-Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “EI”. Ha anche ricoperto per due volte, nel grado di Colonnello, l’incarico di Direttore in s.v. del Centro Unico Stipendiale Esercito (ora Centro Nazionale Amministrativo Esercito). Il Gen. Paolo COSTANZO ha frequentato il “NATO LEGAL COURSE” presso la NATO SCHOOL di SHAPE a Oberammergau (D) ed il “SUPPLY AND SERVICE MANAGEMENT OFFICER COURSE” presso il Quartermaster School di Fort Lee, in Virginia (USA), il 126° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia ed il 6° Corso ISSMI – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze – presso il Centro Alti Studi Difesa a Roma. Ha conseguito molteplici master universitari di secondo livello ed è altresì autore della pubblicazione “La pensione agli eredi del personale militare” pubblicato sulla Rassegna dell’Esercito n. 6/1998. E’ insignito della decorazione di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia “Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare, della Medaglia di bronzo al merito di lungo comando e della Croce d’Oro per anzianità di servizio. Pur dividendosi tra il capoluogo toscano e la Capitale, dove ormai risiede da tempo con la famiglia, il Gen. COSTANZO non ha mai dimenticato Messina, la sua città d’origine, dove torna non appena gli impegni di lavoro glielo consentono.